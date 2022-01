Autofahrer nach Unfall in Nordenham schwer verletzt

Ein Rettungswagen fährt mit eingeschaltetem Blaulicht.

picture alliance/Lukas Schulze/dpa/Symbolbild

Nordenham. Ein Autofahrer hat sich bei einem Unfall in Nordenham schwere Verletzungen zugezogen.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, war der 40-Jährige auf der nördlichen Umgehung der Bundesstraße 212 mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto stieß daraufhin am Dienstagnachmittag gegen eine Leitplanke. Der Mann kam in