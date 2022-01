Täter nach Banküberfall in Northeim weiter flüchtig

Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug.

Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild

Northeim. Zwei bewaffnete Männer sind nach dem Überfall auf eine Sparkasse flüchtig.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte einer der beiden Verdächtigen während des Überfalls in Northeim am Mittwochmorgen eine Bankmitarbeiterin mit einer Schusswaffe bedroht. Die Räuber stahlen Bargeld und flohen zu Fuß.Weil sich die