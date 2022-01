Banküberfall in Northeim - Zwei Täter flüchtig

Die Polizei fahndet nach einem flüchtigen Bankräubern. Symbolfoto

Friso Gentsch/dpa

Northeim. Nach einem Banküberfall durchsuchen Spezialeinheiten der Polizei Niedersachsen eine alte Zuckerfabrik in Northeim. Doch ohne Erfolg: Die Täter sind am Abend weiter flüchtig.

Zwei Männer haben am Mittwochmorgen in Northeim eine Sparkasse überfallen und dabei eine vierstellige Geldsumme erbeutet. Sie waren trotz eines großen Polizeieinsatzes am Abend weiter auf der Flucht. Einer von ihnen hatte während des Überfa