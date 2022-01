Was passiert, wenn die Corona-App rot aufblinkt? (Symbolfoto)

imago images/photothek/Thomas Trutschel

Osnabrück. Steigende Corona-Zahlen in Niedersachsen erhöhen gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit, dass man zur Kontaktperson wird. Wir erklären, was zu tun ist, wenn die Warn-App rot blinkt oder die Kollegin im Büro Corona hat.

Täglich gibt es neue Nachrichten über zahlreiche weitere Corona-Fälle: Eine Kollegin im Büro hat sich mit dem Coronavirus infiziert oder der Mitschüler ist positiv. Was bedeutet das für die Kontaktpersonen? Wir klären, was in Niedersachsen