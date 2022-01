60 Jahre italienische Gastarbeiter in Wolfsburg

Eine Gruppe italienischer Gastarbeiter in 1962 in Wolfsburg beim Kauf von Spaghetti.

Hans Heckmann/dpa/Archivbild

Wolfsburg. Der Begriff Gastarbeiter gilt längst als überholt. Viele der ausländischen Kräfte, die nach Deutschland kamen, blieben und trugen zum wirtschaftlichen Erfolg bei. In Wolfsburg soll die Ankunft der ersten Italiener vor 60 Jahren daher gebührend gefeiert werden.

Der erste Zug traf am 17. Januar 1962 ein: Wolfsburg will den Jahrestag der Ankunft der sogenannten Gastarbeiter aus Italien bei Volkswagen trotz Corona möglichst gebührend feiern. Am Denkmal „L'Emigrante“ (der Auswanderer) vor dem Hauptbah