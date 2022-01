Mann fährt mit Auto gegen Baum: Tot am Unfallort

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs.

Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Gehrden. Ein Mann ist in Gehrden bei Hannover mit seinem Auto an einen Baum geprallt und dadurch gestorben.

Nach Angaben der Polizei wurde der Mann in der Nacht zum Mittwoch durch den Zusammenstoß eingeklemmt und starb noch am Unfallort an seinen Verletzungen. Die Straße wurde während der Bergungsarbeiten komplett gesperrt.