Mann stielt mit Waffen in Jackentasche Müsliriegel

Blick auf den Nordwestausgang im Hauptbahnhof.

picture alliance/dpa/Archivbild

Hannover. Mit griffbereiten Waffen in der Jackentasche hat ein 23-Jähriger in einem Geschäft im Hauptbahnhof in Hannover mehrere Müsliriegel entwendet.

Ein Mitarbeiter des Ladens beobachtete den Vorfall am Montag und informierte die Bundespolizei, wie diese am Dienstag mitteilte. Die Beamten nahmen den Dieb vorläufig fest. Der Mann gab an, ein Messer dabei zu haben. Die Beamten tasteten i