Jugendliche rücken bei Corona-Maßnahmen stärker in den Fokus

Jugendliche spielen in der Abendsonne Basketball.

Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Hannover. Bislang sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren von vielen Corona-Regeln ausgenommen, müssen also nicht geimpft sein. Damit könnte nun schon bald für einige Schluss sein.

Für einige nicht gegen das Coronavirus geimpfte Jugendliche könnte der Alltag noch in diesem Winter unbequemer werden. In naher Zukunft sollen sie nicht weiter von den 2G-Regeln ausgenommen werden. Dies werde nicht in der nächsten Corona-Ve