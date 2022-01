Jugendliche spielen in der Abendsonne Basketball.

Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Hannover. Einige Jugendliche müssen sich in Niedersachsen voraussichtlich darauf einstellen, in naher Zukunft nicht weiter von den 2G-Regeln ausgenommen zu sein.

Dies werde nicht in der nächsten Corona-Verordnung geschehen, aber „sicherlich in der darauffolgenden“, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Dienstag in Hannover.Noch nicht ganz klar ist, ab welchem Alter dies greifen soll.