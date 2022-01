Jannis Nikolaou läuft mit dem Ball.

Braunschweig. In der Mannschaft von Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig ist erneut ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Der betroffene Spieler habe sich bereits am Wochenende in häusliche Isolation begeben, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Alle weiteren Tests bei der Mannschaft, Trainern und Betreuern seien in dieser Woche negativ ausgefallen.In der ve