Längere Arbeitszeiten in kritischer Infrastruktur ermöglicht

Schuhe und Overall stehen für den Fall eines Einsatzes bereit.

Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Hannover. Wegen der Zunahme der Corona-Infektionen lässt Niedersachsens Landesregierung in Teilen der kritischen Infrastruktur längere Arbeitszeiten zu.

Von Mittwoch an und bis zum 10. April wird die zulässige Arbeitszeit auf 60 Stunden pro Woche erhöht, außerdem sind in dieser Zeit Ausnahmen vom Verbot der Sonntagsarbeit möglich, wie das Sozialministerium am Dienstag mitteilte. Im Schnitt