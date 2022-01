Sara Doorsoun bei der Mannschaftsvorstellung von VfL Wolfsburg.

Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Wolfsburg. Fußball-Nationalspielerin Sara Doorsoun wechselt innerhalb der Bundesliga vom VfL Wolfsburg zu Eintracht Frankfurt.

Über die Ablösesumme für die 30 Jahre alte Defensivspezialistin machten die beiden Clubs am Dienstag keine Angaben. Der bis 2023 laufende Vertrag der 35-maligen DFB-Auswahlspielerin in Wolfsburg wurde aufgelöst, Doorsoun unterschrieb in Fr