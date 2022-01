Ein Corona-Schnelltest wird in einer Teststation aufbereitet.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Hannover. Junge Menschen sind in Niedersachsen derzeit besonders häufig von Corona-Infektionen betroffen.

In den Altersgruppen unter 40 Jahren seien die Inzidenzen überdurchschnittlich hoch, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Dienstag in Hannover. Vor allem bei den 20- bis 39-Jährigen seien die Fallzahlen zuletzt stark gestie