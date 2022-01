Ein medizinischer Mitarbeiter impft eine Frau gegen Corona.

Ronny Hartmann/dpa/Symbolbild

Hannover. Zwei von drei Gefangenen sind in Niedersachsen gegen das Coronavirus geimpft.

Die Quote liegt bei rund 66 Prozent, wie das Justizministerium in Hannover am Dienstag mitteilte. Derzeit sitzen demnach rund 4400 Menschen landesweit im Gefängnis. Wie viele Gefangene bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben, konn