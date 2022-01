Ein Corona-Schnelltest wird in einer Teststation aufbereitet.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Hannover. Das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen bleibt angespannt: Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag bei 322,4 nach 308,6 am Vortag, wie die Landesregierung auf ihrer Internet-Seite zur Pandemie-Lage mitteilte.

Die Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet wurden. Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) von Dienstag wurden in Niedersachsen 3267 Neuinfektionen s