Ein Lottoschein und ein Kugelschreiber liegen in einer Annahmestelle auf dem Tresen.

Philipp von Ditfurth/dpa

Hannover. Das Glücksspiel floriert in Niedersachsen auch in der Corona-Pandemie: Die Menschen in Niedersachsen haben 2021 für staatlich erlaubte Lotterien rund 818 Millionen Euro ausgegeben.

Das bedeute ein Plus von 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, teilte Lotto Niedersachsen am Dienstag mit. Wie in den Vorjahren setzten die Spielteilnehmer am liebsten auf den Lotto-Klassiker „6 aus 49“, gefolgt von der europäischen Lotter