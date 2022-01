Polizisten finden Drogen für 21.000 Euro in Unterhose

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Bad Bentheim. In der Unterhose eines jungen Mannes hat ein deutsch-niederländisches Polizeiteam Drogen im Wert von 21.000 Euro gefunden.

Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, wollte der 23-Jährige am Sonntagvormittag Kokain und Crystal Meth über die deutsch-niederländische Grenze schmuggeln. Kurz nach dem Grenzübertritt hielten die Beamten den in Richtung Osnabrück fah