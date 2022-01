Die 140 Meter lange Luxusjacht „Solaris“ liegt in einem Dock der Lloyd-Werft Bremerhaven.

Bremerhaven. Heftiger Schlag für den deutschen Schiffbau: Am Montag melden die MV Werften in Mecklenburg-Vorpommern mit 1900 Beschäftigten und die Bremerhavener Lloyd-Werft mit 300 Mitarbeitern Insolvenz an. Beide gehören zum asiatischen Genting-Konzern, der in Schwierigkeiten ist.

