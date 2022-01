Bremerhavener Lloyd-Werft geht in die Insolvenz

Die 140 Meter lange Luxusjacht „Solaris“ liegt in einem Dock der Lloyd-Werft Bremerhaven.

Sina Schuldt/dpa/Bildarchiv

Bremerhaven. Im Gefolge der MV-Werften an der Ostsee hat auch die traditionsreiche Lloyd-Werft in Bremerhaven am Montag Insolvenz angemeldet.

Das bestätigte das Amtsgericht Bremerhaven auf Anfrage. Vorher hatte das Regionalmagazin „Buten un binnen“ darüber berichtet. Bei dem Bremerhavener Schiffbaubetrieb geht es um etwa 300 Arbeitsplätze.Als vorläufiger Insolvenzverwalter wurde