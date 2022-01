Ein Schüler hält bei einem Probelauf mit Corona-Schnelltests seinen negativen Test in die Kamera.

Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Hannover. Nicht gegen das Coronavirus geimpfte Schüler müssen sich einem Verordnungsentwurf zufolge auf eine längere tägliche Testpflicht in Niedersachsen einstellen.

Diese Pflicht soll zunächst bis zum 31. Januar gelten, wie aus dem Entwurf hervorgeht, der der Deutschen Presse-Agentur am Montag in Hannover vorlag.Seit Montag müssen Kinder und Jugendliche in dem Bundesland wieder zur Schule gehen - dies