Ein Mann steht an einem Covid-19-Impfcenter hinter der Bodenaufschrift "Impfen".

Arne Dedert/dpa/POOL/dpa/Symbolbild

Bremen. Angesichts der höchsten Corona-Infektionsrate in Deutschland setzt das Bundesland Bremen auf schnelles Boostern zur Abwehr der besonders ansteckenden Omikron-Variante.

Das sagte ein Sprecher des Gesundheitsressorts. Das Robert Koch-Institut (RKI) teilte am Montag für Bremen einen Wert von 1028 bestätigten Neuinfektionen auf 100.000 Menschen in einer Woche mit. Am Sonntag hatte der Wert bei 1032,6 gelegen