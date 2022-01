Corona-Zahlen in Niedersachsen steigen weiter

Eine Pflegekraft geht auf einer Intensivstation über den Flur.

Fabian Strauch/dpa/Symbolbild

Hannover. Nach wie vor gibt es keine Entspannung bei der Corona-Lage in Niedersachsen.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Montag betrug die Sieben-Tage-Inzidenz 308,6. Sie gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet wurden. Am Sonntag lag d