Ein Spielball liegt auf einem Handballfeld.

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Buxtehude. Handball-Bundesligist Buxtehuder SV setzt weiter auf Mia Lakenmacher.

Die 19-Jährige, die derzeit noch an ihrem Comeback nach einem Kreuzbandriss arbeitet, und der Club verlängerten den Vertrag bis Saisonende 2023. Das teilte der BSV am Montag mit. Lakenmacher gilt in Deutschland als eines der größten Talent