Thorsten Gröger, Bezirksleiter der IG Metall in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, spricht.

Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Hannover. Die IG Metall in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt will in den bevorstehenden Tarifrunden 2022 die Sicherung der Einkommen und den Kampf gegen die hohe Inflation zum Kernthema machen.

Außerdem müsse die Politik dafür sorgen, dass vor allem Energiekosten für Verbraucher wie für Betriebe nicht aus dem Ruder laufen, forderte der Bezirkschef der Gewerkschaft, Thorsten Gröger, im Interview der Deutschen Presse-Agentur. „Es w