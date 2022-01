An dem alten Fachwerkhaus wird gearbeitet.

Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Martfeld. Viele Menschen staunten nicht schlecht, als ein 500 Jahre altes Fachwerkhaus auf Rundhölzern auf Reisen ging. Seit gut einem Jahr steht das architektonische Kleinod am neuen Platz, und es hat sich viel getan.

Auf Baumstämmen ist das alte Pastorenhaus von Martfeld vergangenes Jahr an einen neuen Ort gerollt worden - nach längerer Renovierung soll es von März an als Museum dienen. Das sagte Anton Bartling, Vorsitzender des Heimatvereins in dem Dor