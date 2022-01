Nächste Wolfsburger Bundesliga-Pleite - 0:1 in Bochum

Die Wolfsburger Koen Casteels (l-r), Maxence Lacroix und Sebastiaan Bornauw nach dem Tor zum 1:0.

David Inderlied/dpa

Bochum. Die Niederlagen-Serie des VfL Wolfsburg hat sich auch im neuen Jahr fortgesetzt.

Die Niedersachsen verloren am Sonntag beim VfL Bochum 0:1 (0:0) und kassierten damit die sechste Niederlage hintereinander in der Fußball-Bundesliga, was zugleich ein Vereins-Negativrekord ist. Mit nur 20 Punkten rutscht der VfL damit imme