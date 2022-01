Schlittenhunderennen lockt Besucher in den Harz

Schlittenhunde rennen über das Gelände der Westernstadt Pullman City.

Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa

Hasselfelde. Rundenhatz durch die Harzer Winterkulisse: Zahlreiche Zuschauer haben am Wochenende die Schlittenhunderennen rund um die Westernstadt Pullman City bei Hasselfelde verfolgt.

62 Teilnehmer und ihre Hunde waren in elf Klassen an den Start gegangen, sagte der Rennleiter und Präsident des veranstaltenden Sportvereins Reinrassiger Schlittenhunde Deutschland, Wolf-Dieter Polz, der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag