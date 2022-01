Personen in Zivilkleidung verlassen mit uniformierten Soldaten das kurz zuvor gelandete MedEvac-Flugzeug der Luftwaffe.

Jonas Walzberg/dpa

Santa Cruz de Tenerife. Corona an Bord: Infizierte in der Stammbesatzung des deutschen Segelschulschiffs „Gorch Fock“ verzögern die erste Ausbildungsfahrt nach Jahren in der Werft. Da der Dreimaster derzeit vor Teneriffa liegt, muss die Luftwaffe beim Heimtransport der Infizierten helfen.

Mit Corona infizierte Crewmitglieder des Marine-Segelschulschiffs „Gorch Fock“ sind von den Kanaren aus nach Deutschland geflogen worden. Gemeinsam mit dem Sanitätsdienst der Bundeswehr seien die Covid-Patienten in einem Spezialflugzeug A31