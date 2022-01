Ein Abstrich für das Testverfahren auf das Coronavirus.

Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Corona-Zahlen steigen in Niedersachsen weiter.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen lag am Sonntag nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 296 - so viele Corona-Fälle pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den vergangenen sieben Tagen wurden gemeldet. Am Samstag hatt