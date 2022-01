Proteste gegen Corona-Maßnahmen in mehreren Städten

Teilnehmer einer Demonstration tragen u.a. ein Banner mit der Aufschrift „Wir sind die rote Linie“.

Osnabrück. Zahlreiche Menschen sind am Samstag auf die Straße gegangen, um ihren Unmut über die Corona-Maßnahmen zu äußern. Die Polizei zählte mehrfach Hunderte Teilnehmer, in Osnabrück mehr als 1000.

Zu Demonstrationen gegen die Corona-Politik haben sich am Samstag in mehreren niedersächsischen Städten Menschen versammelt. In manchen Orten gab es zeitgleich Gegendemonstrationen. Die Versammlungen blieben weitestgehend friedlich.In Osnab