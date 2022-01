Fahrspuren zeichnen sich im Eis auf einer Fahrbahn ab.

Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Wernigerode. Im Gelände sorgte der Schnee für Freude, auf den Straßen mitunter für Frust. Bei winterlichem Wetter haben viele Menschen einen Ausflug in den Harz unternommen.

Zum Schlitten- und Skifahren sind am Wochenende zahlreiche Menschen in den Harz gereist. Am Samstag wurden zusätzliche Parkflächen eingerichtet, wie die Polizei mitteilte. Sie rief dazu auf, Rettungswege durchgängig frei zu halten. Polizist