Fahrspuren zeichnen sich im Eis auf einer Fahrbahn ab.

Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Wernigerode. Am letzten Ferienwochenende in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen verwandelt sich der Harz in ein Winterwunderland. Ideale Kulisse fürs Schlittenhunderennen, aber es gibt auch Glättegefahr auf den Straßen.

Der Harz lockt am letzten Wochenende der Weihnachtsferien in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen mit besten Bedingungen für Rodelfans und Winterwanderer. Nach Angaben des Harzer Tourismusverbandes (HTV) in Goslar gelte das zum Beispiel aktuell