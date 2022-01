Martin Hansen, Torwart Hannover 96.

Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild

Hannover. Torwart Martin Hansen vom Fußball-Zweitligisten Hannover 96 ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Wie der Verein am Freitagnachmittag mitteilte, geht es dem 31-jährigen Dänen gut und er hat sich in Selbstisolation begeben. Bei den regelmäßigen Tests in der Mannschaft habe sich der positive Befund gezeigt. Der Torwart verspürt laut Vere