Live: Stephan Weil über 2G-Plus und Quarantäne in Niedersachsen

Die Corona-Maßnahmen könnten erneut verschärft werden. Die Ergebnisse des Corona-Gipfels stellt Ministerpräsident Stephan Weil im Livestream vor.

Julian Stratenschulte

Hannover. Am Freitag kommen die Minister der Länder zum Corona-Gipfel zusammen. Die Corona-Maßnahmen könnten erneut verschärft werden. Was demnächst in Niedersachsen gilt, stellt Ministerpräsident Stephan Weil im Livestream vor.

Unter dem Druck hochschnellender Infektionszahlen wollen Bund und Länder über mögliche zusätzliche Corona-Maßnahmen entscheiden. Bei der ersten Beratung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Ministerpräsidenten im neuen Jahr stehen an