Informationsbroschüren über Alkohol- und Drogensucht.

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Hannover. Die Zahl der Drogentoten ist in Niedersachsen im ersten Halbjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahezu gleich geblieben.

Wie das niedersächsische Landeskriminalamt (LKA) mitteilte, starben in den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres 46 Menschen an den Folgen von Drogenkonsum. Im ersten Halbjahr 2020 waren es 48. In die Statistik fließen nicht nur dire