Ein Eishockeyspieler spielt den Puck.

Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Wolfsburg. Aufgrund einiger Corona-Fälle im Team des Eishockey-Clubs Grizzlys Wolfsburg muss die gesamte Mannschaft in häusliche Isolation.

Damit müssen die Spiele in der Deutschen Eishockey Liga gegen die Krefeld Pinguine am Freitag und bei den Augsburger Panthern am Sonntag verschoben werden. Das teilten die Wolfsburger am Donnerstag mit.Den betroffenen Personen gehe es den