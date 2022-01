Ein Basketball fällt in den Basketballkorb.

picture alliance / dpa/Symbolbild

Berlin. Nach elf Corona-Fällen bei Alba Berlin wird das für Sonntag geplante Bundesliga-Spiel des deutschen Basketball-Meisters bei den Löwen Braunschweig verlegt.

„Die BBL hat den Antrag auf Spielverlegung genehmigt und wird zeitnah einen Nachholtermin bekannt geben“, hieß es am Donnerstag von Alba. Nur wenige Minuten zuvor hatten die Berliner über das ganze Ausmaß ihres am Vortag publik gemachten C