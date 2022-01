Eine Ausgabe des Strafgesetzbuchs und der Strafprozessordnung stehen in einem Gerichtssaal.

Hannover. Ein ehemaliger Hort-Betreuer, der über Jahre hinweg Mädchen sexuell missbraucht hat, ist zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Das Urteil erging wegen schweren sexuellen Missbrauchs in drei Fällen in Tateinheit mit dem Missbrauch von Schutzbefohlenen, wie eine Sprecherin des Landgerichts Hannover am Donnerstag sagte (Az.: 31 KLs 13/21). Dazu kam sexueller Missbrau