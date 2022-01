Ein Kampfflugzeug vom Typ Eurofighter Typhoon der Luftwaffe fliegt über dem Fliegerhorst Wittmundhafen.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wittmund. Über dem Himmel in Ostfriesland dürfte es künftig ein wenig ruhiger werden: Die Luftwaffe in Wittmund zieht mit ihren Eurofightern voraussichtlich bis Ende 2024 an den Stützpunkt Laage südlich von Rostock um. Grund dafür ist eine riesige Baustelle.

Die Luftwaffe hat mit der vorübergehenden Verlegung von 19 Eurofightern vom Stützpunkt im ostfriesischen Wittmund an die Basis Laage südlich von Rostock begonnen. „Wir haben heute Morgen die ersten beiden Eurofighter auf den Weg nach Laage