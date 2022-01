So viele Impfdurchbrüche gibt es in Niedersachsen

Corona-Impfungen schützen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus – in einigen Fällen kommt es aber zu Impfdurchbrüchen.

dpa/Jörg Carstensen

Hannover. Auch Geimpfte können sich mit dem Coronavirus infizieren. Aus Niedersachsen liegen Zahlen zu Impfdurchbrüchen vor. Gemessen an der Zahl Geimpfter sind diese selten.

Trotz vollständiger Corona-Schutzimpfungen sind in Niedersachsen bereits fast 30.000 Menschen symptomatisch an Covid-19 erkrankt. Das hat das Gesundheitsministerium in Hannover auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitgeteilt. Demna