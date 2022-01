Stefanie Ludwig steht in ihrer Kostümwerkstatt zwischen zwei ihrer Maskottchen.

Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Hagen am Teutoburger Wald. Ob Maskottchen für Sportvereine, als Werbeträger, für soziale Projekte oder für Kultur- und Freizeitevents: Die lebensgroßen Ganzköperkostüme von Stefanie Ludwig haben Abnehmer in ganz Europa.

Seit 1993 betreibt die 51 Jahre alte gelernte Damenschneider-Meisterin und Modedesignerin ihre Werkstatt in Hagen am Teutoburger Wald. Ihr Handwerk lernte sie in Hannover und kam schon während der Ausbildung mit der Anfertigung von Theater