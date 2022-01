Der Angeklagte kommt zu Beginn des Prozesses in den Gerichtssaal am Landgericht Bielefeld.

Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Bielefeld. Die Anklage wirft dem Mann aus Niedersachsen einen Doppelmord vor. Für den zweiten Prozesstag hat sein Verteidiger eine Erklärung angekündigt.

Im Prozess um den mutmaßlichen Doppelmord von Mitte Juni 2021 im ostwestfälischen Espelkamp will der Anwalt des Angeklagten am Donnerstag (13.00 Uhr) eine ausführliche Erklärung verlesen. Das hatte der Verteidiger am ersten Verhandlungstag