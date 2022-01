Ein Schild steht vor einem Standort der Agentur für Arbeit in der Region Hannover.

Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Hannover. Wegen der Alterung der Gesellschaft sind Niedersachsen und Bremen auch zur Absicherung ihrer sogenannten kritischen Infrastrukturen auf zusätzliche Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen.

Zu dieser Einschätzung kommt die Bundesagentur für Arbeit (BA). Der Nordwest-Regionalchef der Behörde in Hannover, Johannes Pfeiffer, berichtete am Mittwoch von steigenden Gesamtanteilen ausländischer Beschäftigter in zentralen Versorgungs