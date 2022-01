Gesundheitsamt: Omikron-Welle noch am Anfang

Eine biologisch-technische Assistentin zeigt PCR-Tests von Patienten im Labor vom Niedersächsischen Landesgesundheitsamt.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Obwohl die Corona-Variante Omikron in Niedersachsen bereits dominant ist, steht die damit verbundene Infektionswelle laut Landesgesundheitsamt (NLGA) noch am Anfang.

Das erklärte NLGA-Präsident Fabian Feil am Mittwoch in Hannover. In der vergangenen Woche gingen seinen Angaben zufolge rund 70 Prozent der nachgewiesenen Corona-Infektionen auf die Virusvariante zurück.Um das Infektionsgeschehen und das V