Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz.

Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Braunschweig. In der Mannschaft von Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig sind zwei Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Die Betroffenen hatten keinen Kontakt zur Mannschaft und befinden sich in häuslicher Quarantäne, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Die ganze Mannschaft, in der es eine hundertprozentige Impfquote gebe, habe sich vorsorglich PCR-Tests u