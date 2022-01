Koordinatorin will klimaneutrale Schifffahrt vorantreiben

Die "MS Amera" liegt am Kreuzfahrtterminal des Hafens.

Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Berlin. Die neue Koordinatorin der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft, Claudia Müller (Grüne), will den Ausbau der klimaneutralen Schifffahrt vorantreiben.

„Wir müssen in Deutschland und möglichst auch in Europa auf klimaneutrale Antriebe setzen und damit den Werftenstandort Europa zukunftsfähiger machen“, sagte Müller der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch nach ihrer Berufung zur Koordinat