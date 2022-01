26 neue Lotto-Millionäre in Niedersachsen in Jahr 2021

Lotto-Kugeln liegen auf einem Lottoschein.

Tom Weller/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Zahl der neuen Lotto-Millionäre in Niedersachsen ist 2021 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen.

Landesweit gab es im vergangenen Jahr 26 Millionengewinne - ein Jahr zuvor waren es 11, wie der Deutsche Lotto- und Totoblock (DLTB) am Mittwoch in Hannover mitteilte. Die meisten Neu-Millionäre gab es 2021 aber in Baden-Württemberg (39),