Omikron-Variante nun vorherrschend in Niedersachsen

Ein Corona-Schnelltest wird in einer Teststation aufbereitet.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Hannover. Die Omikron-Variante des Coronavirus ist in Niedersachsen mittlerweile vorherrschend.

In der vergangenen Woche sei bei rund 70 Prozent der untersuchten Tests diese Variante nachgewiesen worden, sagte der Leiter des Corona-Krisenstabs, Heiger Scholz, am Dienstag in Hannover. Demnach wurden insgesamt rund 1400 Tests auf die V