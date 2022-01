Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz.

Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Hannover. Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat den Niederländer Mark Diemers von Feyenoord Rotterdam ausgeliehen.

Bis zum Saisonende kommt der 28-jährige Mittelfeldspieler auf Leihbasis an den Maschsee, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Für den Tabellendritten der Eredivisie spielte Diemers in 145 Spielen in der ersten niederländischen Liga. Dabei