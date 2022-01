Ein Spielball liegt auf einem Handballfeld.

Buxtehude. Die Bundesliga-Handballerinnen des Buxtehuder SV dürfen ihre Partie gegen die HSG Bad Wildungen wieder vor Fans bestreiten.

Das teilte der Club am Dienstag mit. Maximal 500 Zuschauer sind nun am Samstag (16.00 Uhr) in der Halle Nord erlaubt, nachdem der Verein das Hygienekonzept überarbeitet hatte. Ende des Jahres hatte der BSV gegen die SG BBM Bietigheim noch